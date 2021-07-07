Швед: безнаказанность укрывшихся на Западе коллаборантов создает почву для героизации нацизма

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7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Безнаказанность лиц из числа коллаборантов, совершивших преступления в годы Великой Отечественной войны и укрывшихся в странах Запада, создает почву для героизации нацизма. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Андрей Швед напомнил, что на территории современной Беларуси в годы войны было проведено более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожено почти 10 тыс. деревень. Из Беларуси насильственно депортировано на принудительные работы около 400 тыс. граждан, из которых десятки тысяч погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации. В Беларуси функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожено не менее 1,5 млн человек. "В частности, в концлагере Тростенец уничтожено более 200 тыс. человек, - сказал генеральный прокурор. - До настоящего времени точное количество жертв и их личности не установлены. Специальная комиссия, изучавшая захоронения, определила приблизительное количество жертв исходя в том числе из объема пепла, оставшегося после сжигания мертвых тел. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Беларуси составили порядка 3 млн человек, то есть около трети населения".

Андрей Швед напомнил утверждение генерального прокурора СССР Александра Сухарева о том, что, приговор Нюрнбергского трибунала заложил фундамент современного феномена прав и свобод личности. Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала, воспринятые Организацией Объединенных Наций в качестве принципов послевоенного международного гуманитарного и уголовного права, многие десятилетия стоят на страже мира и уважения человеческого достоинства. "Вместе с тем, несмотря на очевидность совершенных злодеяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников, - подчеркнул генпрокурор Беларуси. - Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем местонахождение более 400 из них в более десяти странах. Данное обстоятельство создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей".

Андрей Швед сообщил, что в целях соблюдения принципа неотвратимости ответственности, восстановления исторической и социальной справедливости Генеральной прокуратурой возбуждено и расследуется уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых убийств, уничтожения населенных пунктов вместе с жителями, насильственной депортации для выполнения принудительных работ, создания концентрационных лагерей и лагерей смерти. "Для расследования уголовного дела создана прокурорско-следственная группа, в состав которой вошли прокуроры, а также следователи Следственного комитета Беларуси, - рассказал он. - Отмечу, что у правоохранительных органов Беларуси сегодня есть все необходимое для полного, всестороннего и квалифицированного расследования этих преступлений. Научное сопровождение расследования осуществляет специально созданная группа из ученых-историков, специализирующихся на изучении периода Великой Отечественной войны и новейшей истории. Проводится кропотливая работа с архивными данными. Алгоритм расследования следующий: прокуроры на местах совместно с представителями местных органов самоуправления (сельсоветов) проводят работу по установлению и допросу живых свидетелей и очевидцев фактов злодеяний. Совместно с краеведами, сотрудниками музеев устанавливаются факты уничтожения мирного населения, сожжения деревень и т.д. При получении информации о возможном месте массового расстрела с участием свидетелей проводятся осмотры местности для фиксации координат. В последующем в данных местах проводятся раскопки с целью извлечения останков для установления количества погибших и способа убийства".

Конференция в Санкт-Петербурге продлится до 9 июля. На ней обсуждается роль прокурора в уголовном, гражданском и административном процессах, вопросы прокурорского надзора вне уголовно-правовой сферы, проблемы противодействия киберпреступности, незаконной миграции и экологическим преступлениям. Андрей Швед выступил на форуме с докладом "Актуальные вопросы защиты прав личности и общества в связи с расследованием геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны". Белорусская сторона рассматривает данный форум как возможность для открытого диалога и доведения до органов прокуратуры и юстиции иностранных государств, международных организаций объективной информации о ситуации в Беларуси, обмена передовым опытом осуществления прокурорского надзора, развития международных контактов Генеральной прокуратуры.-0-