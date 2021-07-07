ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Су-24 станет авиационным экспонатом для музейного комплекса в Лельчицах

07.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Этот самолет продолжит службу. Ветеран авиации Су-24 сегодня транспортируют в Лельчицы. Он станет авиационным экспонатом для музейного комплекса. В предыдущие годы крылатая машина служила наглядным пособием для курсантов Академии авиации Беларуси.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот самолет продолжит службу. Ветеран авиации Су-24 сегодня транспортируют в Лельчицы. Он станет авиационным экспонатом для музейного комплекса. В предыдущие годы...
 
Новости дня
Новости общества
 
В отношении двоих минчан за уничтожение камер наружного наблюдения возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by