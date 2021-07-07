В отношении двоих минчан за уничтожение камер наружного наблюдения возбуждено уголовное дело

Источник материала: БT

В отношении двоих минчан, которые вывели из строя камеры наружного наблюдения, возбуждено уголовное дело. Мужчины 24 и 42 лет познакомились в деструктивном телеграм-чате. Встреча сообщников состоялась во Фрунзенском районе. Убедившись в отсутствии очевидцев, злоумышленники сорвали 15 видеокамер, размещенных у дверей подъездов, и выбросили их в урны. Свои действия задержанные объяснили желанием противодействовать правоохранительным органам, так как с помощью камер видеонаблюдения сотрудники устанавливают личности людей, в том числе участников массовых беспорядков.





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