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Ночь накануне для белорусов была купальской! Стародавний славянский праздник отметили поиском цветка папоротника, который символизирует счастье, и разжиганием костра, который означает прощание со всем плохим. Десятки музеев и фольклорных усадеб страны пригласили белорусов на купальские интерактивы. Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили и в Молодечно. Здесь состоялся грандиозный народный праздник под названием "Ой, як на Купала сонца зайграла". Торжество стартовало поздним вечером. Оно началось с красочного шествия сказочных персонажей, народных и любительских коллективов Молодечненского дворца культуры, а также всех желающих отпраздновать Купалье вместе. Пестрая колонна проследовала к основной сцене праздника - летнему амфитеатру, где зрителям была представлена многочасовая музыкально-игровая программа.

Финалом купальского праздника стало необычное файер-шоу. На символическом островке, посреди озера городского парка Победы, свое искусство продемонстрировали артисты огненного перформанса. Они же зажгли символический купальский костер, после чего десятки цветочных девичьих венков по традиции были спущены на воду.





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