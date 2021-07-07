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В. Зазерская: Если против нас идет экономическая война, мы должны отвечать на эти вызовы

07.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Беларусь пытаются оказывать давление с помощью санкций. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект. Как будет идти работа в этом направлении? Об этом поговорили с деканом экономического факультета Брестского государственного технического университета Викторией Зазерской.

Виктория Зазерская, декан экономического факультета Брестского государственного технического университета:

Если против нас идет экономическая война, мы должны отвечать на эти вызовы. И нельзя сказать, что мы не готовы. Еще несколько лет назад по другим причинам мы развивали и поднимали конкурентоспособность белорусских товаров, у нас велась программа импортозамещения, разрабатывались программы и стратегии по развитию экспорта. Правительство подготовило комплекс мер, и те мероприятия, которые уже проводились, будут усилены. Я думаю, что рецессия будет наблюдаться каких-то полгода. Но это связано с тем, что мы будем переходить на другие рынки. Поэтому, я думаю, сильно они на нас не повлияют, и через года мы сможем выйти на наши темпы развития.


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На Беларусь пытаются оказывать давление с помощью санкций. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект. Как будет идти работа в этом...
 
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