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А. Дзиодзина: Латвия - это уже не та страна, которую можно считать домом
07.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Риторика Telegram-каналов, признанных экстремистскими, зачастую эмоционально насыщенна. Именно это побуждает людей к деструктивному поведению. О политическом поле и основных игроках сегодня в эфире
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Риторика Telegram-каналов, признанных экстремистскими, зачастую эмоционально насыщенна. Именно это побуждает людей к деструктивному поведению. О политическом поле и...
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