А. Дзиодзина: Латвия - это уже не та страна, которую можно считать домом

Источник материала: БT

Риторика Telegram-каналов, признанных экстремистскими, зачастую эмоционально насыщенна. Именно это побуждает людей к деструктивному поведению. О политическом поле и основных игроках сегодня в эфире "Беларусь 1" рассуждала психолог из Риги Алена Дзиодзина. Она стала гостьей программы "Скажинемолчи". Алена родилась в Латвии, но не имеет латвийского гражданства, как и любого другого. Своей родиной она называет Беларусь, поскольку ее корни в Бобруйске. Стала публичной персоной на волне выборов 2020 года. О снятии белорусского флага в Риге и реакции не властей, а народа Латвии, о свободе слова, ожидании и реальности жизни в Евросоюзе взгляд изнутри.

Полная версия интервью - на YouTube -канале "Скажинемолчи" , а также в Telegram. Там можно оставлять свои комментарии и предлагать темы для следующих эфиров.





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