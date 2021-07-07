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А. Дзиодзина: Латвия - это уже не та страна, которую можно считать домом

07.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Риторика Telegram-каналов, признанных экстремистскими, зачастую эмоционально насыщенна. Именно это побуждает людей к деструктивному поведению. О политическом поле и основных игроках сегодня в эфире "Беларусь 1" рассуждала психолог из Риги Алена Дзиодзина. Она стала гостьей программы "Скажинемолчи". Алена родилась в Латвии, но не имеет латвийского гражданства, как и любого другого. Своей родиной она называет Беларусь, поскольку ее корни в Бобруйске. Стала публичной персоной на волне выборов 2020 года. О снятии белорусского флага в Риге и реакции не властей, а народа Латвии, о свободе слова, ожидании и реальности жизни в Евросоюзе взгляд изнутри.

Полная версия интервью - на YouTube-канале "Скажинемолчи", а также в Telegram. Там можно оставлять свои комментарии и предлагать темы для следующих эфиров.


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Риторика Telegram-каналов, признанных экстремистскими, зачастую эмоционально насыщенна. Именно это побуждает людей к деструктивному поведению. О политическом поле и...
 
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