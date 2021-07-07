Кафедра комплексного изучения развития КНР появится в БГУ

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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нового учебного года на базе факультета международных отношений БГУ появится кафедра комплексного изучения развития КНР. Об этом на Белорусско-китайском форуме делового, научного, медийного и культурного сотрудничества заявил ректор БГУ Андрей Король. Мероприятие состоялось 6 июля на базе индустриального парка "Великий камень" по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Данная кафедра станет первой в Беларуси по комплексному изучению уникальной модели развития КНР и будет содействовать укреплению государственных отношений между Беларусью и Китаем.

"Это очень важный вектор, который сегодня необходим университету и в целом разным слоям нашего общества", - сказал ректор. В своем приветственном слове Андрей Король отметил актуальность основных тезисов поздравительной речи председателя КНР Си Цзиньпина по случаю юбилейной даты Коммунистической партии Китая. "Выступление проникнуто глобальными, емкими, глубокими понятиями. Эта страна, опираясь на свою многотысячную историю и традиции, сегодня показывает всему миру ориентиры для дальнейшего движения и развития", - добавил он.

Ректор отметил также динамику сотрудничества БГУ и КНР, результатом которого стали первый выпуск 78 дипломированных специалистов совместного китайско-белорусского института ДПУ-БГУ, рост популярности белорусского вуза среди китайских граждан. Сегодня их в БГУ свыше 2,8 тыс. человек, что составляет 64 % от общего числа иностранных студентов вуза. Всего БГУ взаимодействует с китайскими университетами и научными институтами в рамках 77 договоров. В числе последних меморандум, который регламентирует сотрудничество в области образования и науки с Университетом Цинхуа. Этот университет является одним из ведущих в Китае, входит в состав девяти элитных китайских вузов Лиги С9. Согласно рейтингу QS он расположен на 15-м месте среди лучших университетов мира и постоянно возглавляет Национальный рейтинг китайских университетов. Среди выпускников много известных ученых, деятелей искусства и политиков. В их числе два последних председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

В завершении выступления ректор БГУ поблагодарил представителей посольства КНР в Беларуси за поддержку инициатив, которые реализуются в рамках белорусско-китайского сотрудничества, и выразил уверенность в дальнейшем расширении и углублении партнерских отношений с Китаем.-0-