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В СНГ продолжается работа над проектом заявления глав государств в связи с 30-летием Содружества

07.07.2021 16:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран - участниц СНГ продолжают работу над проектом заявления глав государств в связи с 30-летием Содружества. Заседание экспертной группы по согласованию документа прошло сегодня с использованием видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Открывая заседание, директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов отметил: текст заявления, который был подготовлен специалистами Исполкома, детально проработан в странах. В проекте отражены оценки развития интеграционного сотрудничества в СНГ, обозначены новые ориентиры взаимодействия. По его мнению, поступившие от стран предложения и замечания по тексту документа, а также его активное обсуждение экспертами говорят о заинтересованности государств последовательно развивать сотрудничество в СНГ, совершенствуя формы и методы работы органов Содружества.

По итогам обсуждения эксперты в целом согласовали проект заявления, а также проекты соответствующих решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Принято решение продолжать работу над проектом заявления. Следующая экспертная встреча по его согласованию пройдет в начале августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятии участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного...
 
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