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В столице разгар сезона путешествий на водном транспорте
07.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые альтернативные маршруты для отдыха в этом году минчанам предложат на озерах и водохранилищах. Здесь работают прокаты катамаранов, лодок, вейкбордов. Во время прогулок на теплоходе открываются не только живописные виды на город, но и расширяется кругозор. В освежительный релакс окунулась и Татьяна Бажко.
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Новые альтернативные маршруты для отдыха в этом году минчанам предложат на озерах и водохранилищах. Здесь работают прокаты катамаранов, лодок, вейкбордов. Во...
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