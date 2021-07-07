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Новый этап сотрудничества Беларуси и Китая
07.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Сегодня свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили обе стороны. Основной вектор соглашения - сфера здравоохранения. Так, благодаря новому проекту Миноблисполкома и китайской корпорации запланировано строительство нового хирургического корпуса и современной инфекционной больницы. Ожидается, что последняя разместится на территории Борисова.
Компания САМС занимается проектированием медучреждений разной направленности. В планах обеих сторон также обмен опытом в производстве фармпрепаратов.
Наращивать взаимодействие планируют и в сфере торгового сотрудничества и сельского хозяйства. Как отметил Александр Турчин, белорусская сторона заинтересована и в реализации совместного проекта по созданию завода детского питания с поставками в КНР.
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Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Сегодня свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили обе стороны. Основной вектор...
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