Масштабные учения в Смолевичском районе

Источник материала: БT

Масштабные учения в эти дни проходят в Смолевичском районе. Спасатели, железнодорожники, сотрудники ОСВОДа, представители различных организаций и структур отрабатывают разные сценарии чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф. За основу взяты сценарии - пожар на железной дороге, крушение легкомоторного самолета возле аэропорта, автокатастрофа, в результате которой машина оказалась в реке.

Цель таких учений - отработать взаимодействие ведомств и организаций Смолевичского района в случае чрезвычайных происшествий.







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