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Масштабные учения в Смолевичском районе
07.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабные учения в эти дни проходят в Смолевичском районе. Спасатели, железнодорожники, сотрудники ОСВОДа, представители различных организаций и структур отрабатывают разные сценарии чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф. За основу взяты сценарии - пожар на железной дороге, крушение легкомоторного самолета возле аэропорта, автокатастрофа, в результате которой машина оказалась в реке.
Цель таких учений - отработать взаимодействие ведомств и организаций Смолевичского района в случае чрезвычайных происшествий.
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Масштабные учения в эти дни проходят в Смолевичском районе. Спасатели, железнодорожники, сотрудники ОСВОДа, представители различных организаций и структур...
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