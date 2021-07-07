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А. Швед: Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы войны в 8 стран

07.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тему прав человека обсуждают прокуроры европейских стран на конференции в Санкт-Петербурге. В саммите принимает участие и генпрокурор Беларуси Андрей Швед. В частности, он рассказал коллегам, как идет расследование уголовного дела о геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено несколько месяцев назад. Выступая на пленарном заседании, Андрей Швед отметил: в рамках Нюрнбергского трибунала и других судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. По словам нашего генпрокурора, данное обстоятельство создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей.

Что касается расследования дела о геноциде, то уже известно, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и в настоящее время проживает 96 бывших членов латышского легиона SS, 15-й латышской дивизии Waffen SS и других преступных организаций периода Великой Отечественной войны. И сейчас следственная группа проверяет их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси. И в рамках международного сотрудничества наша сторона направила поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию.

И сегодня стало известно, что по поручению генпрокурора России в суд направлено заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.


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Тему прав человека обсуждают прокуроры европейских стран на конференции в Санкт-Петербурге. В саммите принимает участие и генпрокурор Беларуси Андрей Швед. В...
 
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