Источник материала: БT

Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с вопиющим инцидентом, который произошёл сегодня. Радикалы напали на наших соотечественников, нанеся им травмы различной степени тяжести. Представительство заявило протест в связи с произошедшим и настаивает на его расследовании правоохранительными органами Украины в кратчайшие сроки. Традиционно в Киеве 7 числа каждого месяца соотечественники выходят к посольству Беларуси. Во время поздравления с Днем Независимости, которое записывали активисты, внезапно появились молодчики с газовыми баллончиками. Это все, что надо знать о том, что готовили для Беларуси в августе и о правах человека в "незалежной".

Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны. Кроме участников акции, пострадали и представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины. Вот так сегодня выглядит постмайданная Украина. Судя по последним событиям, безопасно там можно гулять только с нацистской символикой.







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