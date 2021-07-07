ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На этой неделе в Минской области будет до +33

07.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жара возвращается! На этой неделе в Минской области будет до +33. И пока метеорологи предупреждают о летнем зное, медики дают советы, как легче перенести жаркую июльскую погоду. Так, надо пить больше воды и всегда носить головные уборы. По возможности избегать активных солнечных лучей. Также советуют выбирать одежду светлых оттенков из натуральных тканей. А при первых симптомах солнечного удара - это головокружение и слабость - сразу обращаться в медучреждение.

Медики отмечают: жару тяжелее всего переносят дети в возрасте до 10 лет, взрослые от 50-ти и пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания. В жару им надо быть особенно внимательными к своему здоровью.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара возвращается! На этой неделе в Минской области будет до +33. И пока метеорологи предупреждают о летнем зное, медики дают советы, как легче перенести жаркую...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Грибов: Используются действенные меры по нивелированию санкций на экономику страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by