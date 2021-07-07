Источник материала: БT

Жара возвращается! На этой неделе в Минской области будет до +33. И пока метеорологи предупреждают о летнем зное, медики дают советы, как легче перенести жаркую июльскую погоду. Так, надо пить больше воды и всегда носить головные уборы. По возможности избегать активных солнечных лучей. Также советуют выбирать одежду светлых оттенков из натуральных тканей. А при первых симптомах солнечного удара - это головокружение и слабость - сразу обращаться в медучреждение.

Медики отмечают: жару тяжелее всего переносят дети в возрасте до 10 лет, взрослые от 50-ти и пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания. В жару им надо быть особенно внимательными к своему здоровью.





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