А. Грибов: Используются действенные меры по нивелированию санкций на экономику страны

Источник материала: БT

Главное сегодня - сделать все, чтобы санкции не отразились на благосостоянии белорусов. Задача главы государства правительству - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест.

Об этом и о том, что может стать драйвером экономики Беларуси, мы поговорили с деканом экономического факультета Гродненского государственного аграрного университета Андреем Грибовым.

Андрей Грибов, декан экономического факультета Гродненского государственного аграрного университета:

Санкции повлияют на экономику Беларуси, она понесет определенные финансовые потери. Конкретным драйвером роста экономики могут стать как ортодоксальные отрасли, то есть - сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, которая формирует продовольственную безопасность и, соответственно, экономическую независимость страны, так и наукоемкие, новые технологии, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. В целом хочу сказать, что правительством Республики Беларусь разработаны конкретные и уже используются действенные меры по нивелированию данных санкций на экономику Беларуси, которые направлены на главную цель - недопущение снижения благосостояния жизни населения.

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