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Литва построит стену на границе с Беларусью

07.07.2021 16:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. На строительство, по ее словам, нужно 40 млн евро. Оно закончится во второй половине 2022 года.

Шимоните считает, что эта стена – не главное, что может остановить поток мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. По ее словам, «каждый, кто попадет сюда нелегально, будет отправлен обратно. Останутся только те, против кого действительно ведется политическое преследование».

Напомним, с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1 363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81). 6 июля стало известно, что за сутки литовские пограничники задержали 130 мигрантов, польские - 40.

В этот же день Александр Лукашенко заявил, что не намерен сдерживать поток нелегалов через границу с Европой. В ЕС считают поток нелегалов гибридной войной и местью за санкции.

 
 
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Литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси.
 
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