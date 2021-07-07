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Литва построит стену на границе с Беларусью
07.07.2021 16:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси.
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Шимоните считает, что эта стена – не главное, что может остановить поток мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь. По ее словам, «каждый, кто попадет сюда нелегально, будет отправлен обратно. Останутся только те, против кого действительно ведется политическое преследование».
Напомним, с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1 363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81). 6 июля
В этот же день Александр Лукашенко
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Литовские власти решили построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегалов, которые приходят в страну из Беларуси.
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