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Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в пограничной сфере

07.07.2021 17:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нур-Султане сегодня состоялась рабочая встреча председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо и заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана - директора Пограничной службы генерал-лейтенанта Дархана Дильманова. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Руководители ведомств поделились мнениями об обстановке на госграницах, тенденциях ее развития, угрозах и проблемах, влияющих на пограничную безопасность. Также стороны обменялись опытом оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам организации оперативного и информационно-аналитического обеспечения охраны государственной границы", - рассказали в ведомстве.

Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в пограничной сфере

Стороны договорились обеспечить высокий уровень практического взаимодействия для формирования "дальней дуги сотрудничества" и сопряжения подходов в сфере пограничной безопасности двух стран в интеграционных объединениях.

Белорусская делегация ознакомилась с передовым опытом инфраструктурных объектов и подразделений Пограничной службы КНБ Казахстана.

"Заложенные договоренности послужат действенной основой практического сотрудничества и будут способствовать высокому духу стратегического партнерства между двумя братскими странами не только в пограничной сфере, но и в других областях, имеющих взаимовыгодное значение. Стоит отметить, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества", - добавили в ГПК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны договорились обеспечить высокий уровень практического взаимодействия для формирования "дальней дуги сотрудничества" и сопряжения подходов в сфере...
 
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