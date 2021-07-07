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В Беларуси с 8 июля запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним

07.07.2021 17:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 июля запрещается продажа энергетических напитков несовершеннолетним. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 июня 2021 года №363, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, энергетические напитки добавлены в перечень товаров, которые нельзя продавать несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки (с долей этилового спирта не более 7%), пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости и др.

Постановление вступает в силу с 8 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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