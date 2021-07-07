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Порядок въезда в Россию для граждан Беларуси меняется с 10 июля

07.07.2021 17:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с принятием постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июля 2021 №17 изменены правила въезда иностранных граждан на территорию России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а гражданам Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана - с 1 сентября при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - отметили в пресс-службе.

В Минтрансе просят учитывать указанную информацию при планировании поездок в Россию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минтрансе просят учитывать указанную информацию при планировании поездок в Россию.
 
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