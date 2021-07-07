МЧС рекомендует в жару не находиться под прямыми солнечными лучами

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели рекомендуют в жару как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов тепла. Спасатели рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками. Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей. Используйте закрытую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные кремы. Пейте больше жидкости, но не спиртное. В жару действие алкоголя усиливается и организм становится более чувствительным к высокой температуре. Пейте охлажденную воду, зеленый чай, квас", - рассказали в МЧС.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, следует быть максимально внимательным на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Нельзя оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

При планировании отдыха возле воды необходимо выбирать специально разрешенные места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Нужно убедиться, нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Следует наблюдать за детьми, когда они играют на берегу, и не выпускать их из вида.

Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Ну и, конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Что касается приготовления шашлыков на балконе - это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.

"Также обратите внимание, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов. Изучите информацию в мобильном приложении МЧС Беларуси "Помощь рядом" или на карте неблагоприятных явлений, если планируете посещение лесов, и откажитесь от похода, если в вашем районе введен запрет. Более подробную информацию вы можете изучить в разделе "Будь готов", - добавили в МЧС.-0-