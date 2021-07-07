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А. Швед: Идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции

07.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В материалах уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны содержится информация о том, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других стран проживает достаточное количество еще живых палачей. Об этом на конференции прокуроров европейских стран заявил Андрей Швед. Генпрокурор Беларуси особо отметил, что в распоряжении следствия имеются списки ряда карательных батальонов литовских и латышских - это тысячи лиц.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: 

Организаторы, а мы хорошо знаем, что это западные спецслужбы, в основу положили то, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Откуда это исходит? Из тех же стран непосредственно, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Опять же из этих стран идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции. И, по сути, уничтожить наше государство. Экстремизм, терроризм, нацизм - это все одного поля ягоды. Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан. Если брать статистику, в 14 раз увеличились преступления неонацистов сейчас. О чем это говорит? Что они почувствовали, что якобы пришло их время, но их время не пришло


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В материалах уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны содержится информация о том, что на территории Латвии, США,...
 
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