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Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида
07.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида. Ведомство продолжает документировать случаи уничтожения населения, в том числе опираясь на рассказы старожил и свидетелей страшных трагедий - массовых расстрелов мирных людей и сожжения деревень. Каждый такой факт проверяется, сверяется с архивными материалами, проводятся следственные действия. Сейчас признаны потерпевшими и допрошены практически все проживающие в регионе узники концлагерей либо их родственники. На территории Гродненской области существуют более 200 паспортизированных мест захоронения мирных граждан, расстрелянных нацистами в годы войны.
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Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида. Ведомство продолжает документировать случаи уничтожения населения, в том...
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