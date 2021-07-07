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Прокуратура Гродненской области установила более 40 ранее неизвестных фактов геноцида. Ведомство продолжает документировать случаи уничтожения населения, в том числе опираясь на рассказы старожил и свидетелей страшных трагедий - массовых расстрелов мирных людей и сожжения деревень. Каждый такой факт проверяется, сверяется с архивными материалами, проводятся следственные действия. Сейчас признаны потерпевшими и допрошены практически все проживающие в регионе узники концлагерей либо их родственники. На территории Гродненской области существуют более 200 паспортизированных мест захоронения мирных граждан, расстрелянных нацистами в годы войны.







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