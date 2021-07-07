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С 15 июля граждане 73 государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19

07.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 15 июля граждане 73 иностранных государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19, согласно указу Президента. Таким образом Александр Лукашенко откликнулся на просьбу украинского народного депутата Евгения Шевченко. Оказалось, он направил письма не только в Беларусь.

Вот что пишет Евгений Шевченко, цитата:

При этом отправил такие же письма президентам исторически дружественных стран - Польши, Молдавии, Турции, Казахстана, Словакии, Венгрии, Румынии и канцлеру Германии. Получил размытый ответ только от посольств Казахстана и Румынии, все остальные не ответили.

Вакцинацию иностранных граждан планируется проводить на платной основе. В Беларуси готовы принять желающих получить вакцину более 80 учреждений здравоохранения.


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Теги: Минск
 
 
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С 15 июля граждане 73 иностранных государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19, согласно указу Президента. Таким образом Александр Лукашенко откликнулся на...
 
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