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С 15 июля граждане 73 государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19
07.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С 15 июля граждане 73 иностранных государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19, согласно указу Президента. Таким образом Александр Лукашенко откликнулся на просьбу украинского народного депутата Евгения Шевченко. Оказалось, он направил письма не только в Беларусь.
Вот что пишет Евгений Шевченко, цитата:
При этом отправил такие же письма президентам исторически дружественных стран - Польши, Молдавии, Турции, Казахстана, Словакии, Венгрии, Румынии и канцлеру Германии. Получил размытый ответ только от посольств Казахстана и Румынии, все остальные не ответили.
Вакцинацию иностранных граждан планируется проводить на платной основе. В Беларуси готовы принять желающих получить вакцину более 80 учреждений здравоохранения.
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С 15 июля граждане 73 иностранных государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19, согласно указу Президента. Таким образом Александр Лукашенко откликнулся на...
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