Новый пункт вакцинации откроют в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Источник материала: БT

Новый пункт вакцинации готовятся открыть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий. Уже с понедельника антиковидные уколы будут делать российским "Спутником V". Время работы прививочного кабинета с 14:00 до 19:00 по будням и в субботу. Получить свою дозу препарата пациенты могут по предварительной записи или по живой очереди. После полного курса вакцинации выдадут сертификат с QR-кодом.







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