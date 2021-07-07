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Новый пункт вакцинации откроют в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
07.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый пункт вакцинации готовятся открыть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий. Уже с понедельника антиковидные уколы будут делать российским "Спутником V". Время работы прививочного кабинета с 14:00 до 19:00 по будням и в субботу. Получить свою дозу препарата пациенты могут по предварительной записи или по живой очереди. После полного курса вакцинации выдадут сертификат с QR-кодом.
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Новый пункт вакцинации готовятся открыть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий. Уже с понедельника антиковидные уколы будут делать российским...
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