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Беларусь предложила провести консультации о принципах сотрудничества стран ОДКБ в военной области

07.07.2021 19:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона сегодня на заседании Постоянного совета ОДКБ предложила провести консультации экспертов о принципах сотрудничества стран ОДКБ в военной области, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Белорусская сторона, ссылаясь на ранее представленную позицию по проекту решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О руководящих принципах сотрудничества государств - членов ОДКБ с государствами - членами НАТО в военной области", предложила рассмотреть возможность проведения консультаций экспертов заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ по данному вопросу", - сказал пресс-секретарь.

Постоянным советом ОДКБ были рассмотрены и частично доработаны проекты: заявления постоянных представителей государств - членов ОДКБ при НАТО о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность; заявления государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Об укреплении сотрудничества между ООН и ОДКБ в сфере миротворчества"; совместного заявления государств - членов ОДКБ "К 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона"; совместного заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о подходах к участию представителей гражданского общества и неправительственных организаций в мероприятиях ОБСЕ; решения Совета министров иностранных дел ОДКБ "О перечне тем совместных заявлений в 2022 году".

Также Постсоветом был рассмотрен и согласован проект решения "О председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ".

Кроме того, постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов проинформировал членов Постоянного совета о ситуации на таджикско-афганской границе.-0-

 
 
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Также Постсоветом был рассмотрен и согласован проект решения "О председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ".
 
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