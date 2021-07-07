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В Киеве совершено нападение на белорусов
07.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца наши соотечественники под государственными флагами приходят к посольству в знак поддержки суверенной Беларуси. На этот раз группа радикалов атаковала мирных активистов. Молодчики вооружились газовыми баллончиками.
Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины
Вот такая она, демократичная постмайданная Украина. Посольство Беларуси заявило протест, настаивая на том, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами. Ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание. Белорусская сторона не сомневается, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным.
Похоже, беспредел в Украине стал нормой. Недавно на Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу. Жертву облили зеленкой и забросали яйцами. Пострадавший уверен, что нападение совершила группа местных неонацистов.
В Украине травят за независимую позицию
Еще вспомним, как ультраправые украинские радикалы атаковали редакции телеканалов. Нападения на сотрудников канала "НАШ" предшествовали закрытию этого СМИ украинскими властями за пророссийские взгляды.
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Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца наши соотечественники под государственными...
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