В Киеве совершено нападение на белорусов

Источник материала: БT

Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца наши соотечественники под государственными флагами приходят к посольству в знак поддержки суверенной Беларуси. На этот раз группа радикалов атаковала мирных активистов. Молодчики вооружились газовыми баллончиками.







Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины





В Украине травят за независимую позицию

Вот такая она, демократичная постмайданная Украина. Посольство Беларуси заявило протест, настаивая на том, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами. Ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание. Белорусская сторона не сомневается, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным.Похоже, беспредел в Украине стал нормой. Недавно на Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу. Жертву облили зеленкой и забросали яйцами. Пострадавший уверен, что нападение совершила группа местных неонацистов.Еще вспомним, как ультраправые украинские радикалы атаковали редакции телеканалов. Нападения на сотрудников канала "НАШ" предшествовали закрытию этого СМИ украинскими властями за пророссийские взгляды.