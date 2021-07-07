ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Киеве совершено нападение на белорусов

07.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца  наши соотечественники под государственными флагами приходят к посольству в знак поддержки суверенной Беларуси. На этот раз группа радикалов  атаковала мирных активистов. Молодчики вооружились газовыми баллончиками.


Посольство  Беларуси направило ноту в МИД Украины


Вот такая она, демократичная постмайданная Украина. Посольство Беларуси  заявило протест, настаивая на том, чтобы инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами. Ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание. Белорусская сторона не сомневается, что нападение  было целенаправленным и заранее спланированным. 

В Киеве совершено нападение на белорусов


Похоже, беспредел в Украине стал нормой. Недавно на  Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу. Жертву  облили зеленкой и забросали яйцами. Пострадавший уверен, что нападение совершила группа местных  неонацистов.


В Украине травят за независимую позицию


Еще вспомним, как ультраправые украинские радикалы атаковали редакции телеканалов. Нападения на сотрудников канала "НАШ" предшествовали закрытию этого СМИ украинскими властями за пророссийские взгляды.  

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возмутительный инцидент произошел возле здания белорусского посольства. По традиции 7-го числа каждого месяца  наши соотечественники под государственными...
 
Новости дня
Новости общества
 
У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by