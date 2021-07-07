У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter

Источник материала: БT

У небезызвестного Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что "возвращается к жизни в интернете" и обещает отвечать на сообщения.



Процессуальный статус - домашний арест, веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра, - отмечает Протасевич. - С родителями на связи.

На вопрос, собирается ли покидать страну, ответ однозначный - таких планов точно нет. Кстати, Протасевич в ролике обещает "отвечать всем". Т.е. неудобных вопросов станет еще больше. Неудобных не для Романа, а для тех, кто прежде его курировал. Рассчитываем на честные ответы.



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