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У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter
07.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У небезызвестного Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что "возвращается к жизни в интернете" и обещает отвечать на сообщения.
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У небезызвестного Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что "возвращается к жизни в интернете" и обещает...
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