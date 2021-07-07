Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили в Молодечно

Источник материала: БT

Ночь накануне для белорусов была купальской! Стародавний славянский праздник отметили поиском цветка папоротника, который символизирует счастье, и разжиганием костра, что означает прощание со всем плохим. Десятки музеев и фольклорных усадеб страны пригласили белорусов на купальские интерактивы.

Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили и в Молодечно. Наталья Бордиловская удостоверилась в этом.







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