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Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили в Молодечно
07.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночь накануне для белорусов была купальской! Стародавний славянский праздник отметили поиском цветка папоротника, который символизирует счастье, и разжиганием костра, что означает прощание со всем плохим. Десятки музеев и фольклорных усадеб страны пригласили белорусов на купальские интерактивы.
Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили и в Молодечно. Наталья Бордиловская удостоверилась в этом.
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Ночь накануне для белорусов была купальской! Стародавний славянский праздник отметили поиском цветка папоротника, который символизирует счастье, и разжиганием...
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