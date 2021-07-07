Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 1 тыс. фур

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00 7 июля, выезда ожидает более 940 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 60 грузовиков, "Урбаны" - более 90.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - свыше 40, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 190, "Привалка" - более 120.

На польском направлении очередь заметно поредела с утра: перед пунктом пропуска "Брузги" в ожидании стоит более 50 фур, "Берестовица" - более 10.-0-