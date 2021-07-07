На 8-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению Конституции Беларуси

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Выстраивать наше будущее созидательным путем, работая над Основным законом страны, - цель заседаний Конституционной комиссии. Сегодня уже восьмое прошло в Минске. Рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Беларуси и положений об основах конституционного строя и определению статуса Всебелорусского народного собрания. Петр Миклашевич подчеркнул, что при внесении изменений в текст Основного закона страны необходимо сделать так, чтобы он был понятен людям. Законом будут руководствоваться не только юристы, но и все граждане нашей страны.



На итоговом заседании 21 июля комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Основного закона. Тогда участники проанализируют, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность. А уже после 1-го августа комиссия проведет заседание с участием Президента.



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