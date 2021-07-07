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На 8-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению Конституции Беларуси
07.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выстраивать наше будущее созидательным путем, работая над Основным законом страны, - цель заседаний Конституционной комиссии. Сегодня уже восьмое прошло в Минске. Рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Беларуси и положений об основах конституционного строя и определению статуса Всебелорусского народного собрания. Петр Миклашевич подчеркнул, что при внесении изменений в текст Основного закона страны необходимо сделать так, чтобы он был понятен людям. Законом будут руководствоваться не только юристы, но и все граждане нашей страны.
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На 8-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению Конституции Беларуси
Выстраивать наше будущее созидательным путем, работая над Основным законом страны, - цель заседаний Конституционной комиссии. Сегодня уже восьмое прошло в ...
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