А. Швед: Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь

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Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь. Это сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил генеральный прокурор Беларуси. В эти дни Андрей Швед участвует в конференции руководителей прокуратур европейских стран, которая проходит в Петербурге.



Сегодня генеральный прокурор выступил с докладом о расследовании геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Так, на территории Беларуси было проведено более 140 крупных карательных операций. Уничтожено почти 10 тысяч деревень. Около 400 тысяч граждан депортировано на принудительные работы.









Масштабное расследование Генпрокуратуры Беларуси

Организаторы, а мы хорошо знаем, что это западные спецслужбы, в основу положили то, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Откуда это исходит? Из тех же стран непосредственно, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Опять же из этих стран идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции. И, по сути, уничтожить наше государство. Экстремизм, терроризм, нацизм - это все одного поля ягоды. Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан. Если брать статистику, в 14 раз увеличились преступления неонацистов сейчас. О чем это говорит? Что они почувствовали, что якобы пришло их время, но их время не пришло.

В Беларуси действовали 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожено не менее полутора миллионов человек. Многие преступления остались безнаказанными. Сегодня Генеральная прокуратура Беларуси проводит масштабное расследование. Вскрывает новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков на нашей земле. Как отметил Андрей Швед, об этом сегодня необходимо открыто говорить, чтобы не допустить попытки повторения тех страшных событий.О масштабном расследовании геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, новых уголовных делах и сотрудничестве прокуратур Беларуси и России - эксклюзивное интервью Андрея Шведа. Смотрите в это воскресенье в