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А. Швед: Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь
07.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь. Это сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил генеральный прокурор Беларуси. В эти дни Андрей Швед участвует в конференции руководителей прокуратур европейских стран, которая проходит в Петербурге.
Масштабное расследование Генпрокуратуры Беларуси
В Беларуси действовали 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожено не менее полутора миллионов человек. Многие преступления остались безнаказанными. Сегодня Генеральная прокуратура Беларуси проводит масштабное расследование. Вскрывает новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков на нашей земле. Как отметил Андрей Швед, об этом сегодня необходимо открыто говорить, чтобы не допустить попытки повторения тех страшных событий.
Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:
Организаторы, а мы хорошо знаем, что это западные спецслужбы, в основу положили то, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Откуда это исходит? Из тех же стран непосредственно, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Опять же из этих стран идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции. И, по сути, уничтожить наше государство. Экстремизм, терроризм, нацизм - это все одного поля ягоды. Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан. Если брать статистику, в 14 раз увеличились преступления неонацистов сейчас. О чем это говорит? Что они почувствовали, что якобы пришло их время, но их время не пришло.
О масштабном расследовании геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, новых уголовных делах и сотрудничестве прокуратур Беларуси и России - эксклюзивное интервью Андрея Шведа. Смотрите в это воскресенье в
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Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь. Это сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил генеральный...
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