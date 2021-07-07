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А. Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада

07.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, что  Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада, а попытки мятежа, информационные вбросы и санкции - это лишь элементы гибридной атаки, нашему каналу озвучил генеральный секретарь ЦК Компартии Комитетов Каталонии Альберт Сантин. 

М. Петрашко: Вы не в первый раз в Беларуси. Насколько сильно отличается реальная ситуация в нашей стране от картинки в европейской прессе?

А. Сантин: В европейской прессе, действительно, немного неправильное восприятие Беларуси. И вся та информация, которая преподносится, она не такая верная. В том числе и  экономического плана, потому что экономически Беларусь очень стабильная страна. 

М. Петрашко: Информационные вбросы, попытки вмешательства во внутренние дела страны и вот теперь санкции - все эти элементы гибридной войны активно отрабатывают на нашей стране. Почему, на ваш взгляд, мы стали мишенью для стран коллективного Запада?

А. Сантин: Я считаю, что действительно происходит негативная ситуация по отношению  к  Республике Беларусь. И Беларусь имеет стратегическое значение, прежде всего, с точки зрения санитарного кордона именно, именно поэтому Республика Беларусь находится в фокусе внимания иностранных государств. И она остается единственной независимой страной, которую хотят не экономически захватить, чтобы создать буфер, как я уже говорил, санитарный кордон перед Россией.

М. Петрашко: Почему западные политики решили, что вправе учить нас демократии? Ведь в ЕС и в США масса проблем. Да и разгоны протестующих в той же Германии или США гораздо более жестокие?

А. Сантин: У европейских политиков есть свое представление о так называемом капитализме и  немножко другое понимание мира. Именно по этой причине  они пытаются поменять тех людей или те страны, которые думают отлично, пытаются навязать свою собственную политику. Против Беларуси идут разного рода войны: это информационная война и другие, которые можно объединить в понятие "гибридной войны".

М. Петрашко: Исключение Беларуси из Европейского вещательного союза без четких объяснений и претензий, на ваш взгляд, это демократично и правомерно?

А. Сантин: Как я уже говорил, западные политики имеют другое представление о мире. И это еще один пример того, что ведется атака в отношении Республики Беларусь, в частности тех мыслей и того представления о жизни, которая есть в вашей стране. Это манипуляция мнениями, это навязывание собственной философии жизни. И да, это, действительно, именно этот процесс атаки.

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О том, что  Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада, а попытки мятежа, информационные вбросы и санкции - это лишь элементы гибридной атаки, нашему...
 
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