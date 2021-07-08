8 июля день памяти Петра и Февронии Муромских: почему им молятся о замужестве?

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня православные верующие празднуют день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Эта пара являет собой пример истинной любви. По традиции им молятся об обретении семьи.

Сохранилось очень мало достоверных данных из жизни Петра и Февронии. Исследователи до сегодняшнего дня спорят, судьба каких исторических личностей легла в основу написанного жития. Одни полагают, что это были князь Давид и его жена Евфросиния (после монашеского пострига Петр и Феврония), скончавшиеся в 1228 году. Другие указывают на Петра и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.





Красивая легенда о судьбоносной встрече знатного князя и простой девушки

Повествование о Петре и Февронии было записано священнослужителем Ермолаем Прегрешным (в монашеском постриге Еразм) еще в XVI веке.

Предание гласит, что преподобный Петр был младшим братом благоверного Павла, княжившего в Муроме. Однажды в семье Павла случилось несчастье. К его жене стал наведываться змей-искуситель. Несчастная женщина, не знавшая, как победить злодея, обо всем рассказала супругу. Князь велел ей узнать у змея тайну его смерти. Оказалось, что погибель искусителю "суждена от Петрова плеча и Агрикова меча". Петр принял решение убить злодея, уповая только на Божию помощь. Вскоре после усердной молитвы ему открылось место, где хранится Агриков меч. Князь сумел поразить змея, однако, испачкавшись ядовитой кровью, заболел. На его теле появились раны, которые не заживали.

Бог направил Петра в рязанскую землю. Феврония же, дочь древолаза, имевшая дар прозорливости и исцелений, повстречала слугу князя. После всех расспросов девушка велела: "Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!"

Князь обещал большую награду за излечение от недуга, но Феврония ответила: "Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его". Петр обещал жениться, но в душе лукавил, так как гордость княжеского рода мешала ему согласиться на такой брак. Феврония передала Петру хлебную закваску, подув на нее, и велела князю вымыться в бане, смазав ей все раны, кроме одной. Девица была мудра и назначила такое лечение неслучайно. Она увидела лукавство и гордость Петра, и одну рану оставила как свидетельство греха. Скоро от этого места болезнь возобновилась, и князь был вынужден вернуться к Февронии. Теперь уж он сдержал свое слово. Произошло исцеление телесное и духовное, поскольку Петр покаялся и в гордыне, и в обмане.

После смерти брата князь стал самодержцем в Муроме. Бояре уважали его, но их надменные жены невзлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой крестьянку. Клеветали они на княгиню, а потом и вовсе подняли бунт, предложив Февронии взять что захочет и покинуть город. Но княгиня ничего не желала, кроме любимого супруга. Бояре были только рады такому решению, поскольку каждый из них втайне метил на княжье место. Петр узнал, что его хотят разлучить с женой, и предпочел добровольно отказаться от власти, удалившись вместе с Февронией в изгнание.

Однако совсем скоро приехали послы из Мурома и умоляли Петра вернуться. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь желали прежнего спокойствия. Петр и Феврония смиренно приняли Божию волю и вернулись в город. Так они и княжили, творя дела милосердия и пребывая в молитве. А в старости приняли монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Супруги молили Бога умереть в одно время. Господь услышал эти молитвы. Похоронить себя святые завещали вместе, подготовив специальный гроб с перегородкой посередине.

Но люди нарушили волю усопших и положили их порознь, считая, что монахам не подобает лежать в одном гробу. Так дважды их тела разносили по разным храмам, но они дважды чудесным образом оказывались рядом. Пришлось оставить святых Петра и Февронию вместе.





Как молятся сегодня этим святым о замужестве?

Для православных христиан святые Петр и Феврония - ходатаи перед Богом. Именно поэтому к ним обращаются с молитвой о создании крепкой семьи. В некоторых храмах регулярно читается акафист (специальная молитва), во время которого прихожане обращаются к святым за помощью. Также чтение акафиста возможно и самостоятельно дома.

Фото из открытых источников

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