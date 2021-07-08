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Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд
08.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 7 июля
Фото из архива
Применявшаяся в годы Второй мировой войны практика
Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры
Прокуратура Гродненской области
В СНГ продолжается работа
Посольство Беларуси в Украине
Фото из архива
Беларусь и Казахстан
Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд
Минздрав
Фото из архива
В Минской области при участии китайской корпорации построят
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Витебск готов
Вышел
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РЕПОРТАЖ: На поиски "папараць-кветкі":
Фото из архива
ФОТОФАКТ: В Ботаническом саду
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8 июля
Пресс-конференция "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В Овальном зале Дома правительства пройдет круглый стол "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ". Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания
городов и сел республики".
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 июля
65 лет назад родился Том Хэнкс, американский актер кино. Снимался в фильмах "Филадельфия", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Код да Винчи" и др.
45 лет назад родилась Гусева Екатерина Константиновна, российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России (2009). Снималась в фильмах
"Остановка по требованию", "Бригада", "Охота на изюбря" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 7 июля Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон и после 1 августа проведет...
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