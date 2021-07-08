Источник материала: БелТА

Спешите купить квартиру по старым ценам! Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!

Хотите жить в шикарном новом доме в нескольких минутах от метро в самом сердце престижного района? Тогда это предложение именно для вас!

В многофункциональном комплексе Minsk World сегодня стартуют продажи квартир в новом готовом доме "Варшава" в квартале "Центральная Европа" . Только до конца августа купить квартиру в элитной новостройке можно ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ! В сентябре квадратный метр подорожает! Не упускайте свой шанс!

Необходимую информацию можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Кроме того, с 8 по 11 июля с 18:00 до 21:00 мы ждем вас на вечерний коктейль в доме "Варшава" ! Что может быть лучше, чем возможность в спокойной обстановке пообщаться с менеджерами и даже познакомиться с будущими соседями? Приходите!





Дом "Варшава" на рендерах (слева) и в готовом виде (справа)

Квартал "Центральная Европа" - это настоящая жемчужина многофункционального комплекса Minsk World ! Здесь низкая плотность застройки, в нескольких минутах ходьбы строится станция метро "Аэродромная", через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Тоже через дорогу, но с южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных. Школы и детские сады будут в соседних кварталах. Это комфорт премиум-класса!





Деловой квартал и ТРЦ Mara Mall





В комплексе будет свой уголок природы

Квартал строится по принципу "двор без машин", поэтому все парковки вынесены на периферию. По периметру расположены остановки наземного транспорта, кроме метро "Аэродромная" в пешей доступности находится станция "Ковальская Слобода".





Рядом с домом уже есть детские и спортивные площадки





Дети смогут развлекаться, не отходя от дома





А родители – заниматься спортом!

На первом этаже этого яркого дома – квартиры с отдельными входами и террасами. Таким образом даже в центре активного квартала создается ощущение частного дома. Придомовую территорию вы сможете использовать по своему усмотрению.





На первом этаже – квартиры с отдельными входами

Жильцов дома и их гостей встречает красивое дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS. Здесь хочется остаться и отдохнуть от суеты. Пространство организовано таким образом, чтобы все чувствовали себя комфортно. Есть место для консьержа, зона отдыха и туалетная комната с пеленальным столиком.





Стильное лобби дома "Варшава"





Все продумано до мелочей

В каждой квартире дома "Варшава" - панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности, и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.

Покупка квартиры в таком месте станет лучшей инвестицией в собственный комфорт и собственное будущее. Покупайте квартиру сегодня, чтобы стать обладателем элитной недвижимости в экономическом сердце престижного района завтра!





Купить квартиру в готовом доме "Варшава" квартала "Центральная Европа" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

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