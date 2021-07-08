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Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
08.07.2021 09:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Спешите купить квартиру по старым ценам! Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!
Хотите жить в шикарном новом доме в нескольких минутах от метро в самом сердце престижного района? Тогда это предложение именно для вас!
В многофункциональном комплексе
Необходимую информацию можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Кроме того, с 8 по 11 июля с 18:00 до 21:00 мы ждем вас на вечерний коктейль в доме
Дом "Варшава" на рендерах (слева) и в готовом виде (справа)
Квартал
Деловой квартал и ТРЦ Mara Mall
В комплексе будет свой уголок природы
Квартал строится по принципу "двор без машин", поэтому все парковки вынесены на периферию. По периметру расположены остановки наземного транспорта, кроме метро "Аэродромная" в пешей доступности находится станция "Ковальская Слобода".
Рядом с домом уже есть детские и спортивные площадки
Дети смогут развлекаться, не отходя от дома
А родители – заниматься спортом!
На первом этаже этого яркого дома – квартиры с отдельными входами и террасами. Таким образом даже в центре активного квартала создается ощущение частного дома. Придомовую территорию вы сможете использовать по своему усмотрению.
На первом этаже – квартиры с отдельными входами
Жильцов дома и их гостей встречает красивое дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS. Здесь хочется остаться и отдохнуть от суеты. Пространство организовано таким образом, чтобы все чувствовали себя комфортно. Есть место для консьержа, зона отдыха и туалетная комната с пеленальным столиком.
Стильное лобби дома "Варшава"
Все продумано до мелочей
В каждой квартире дома
Покупка квартиры в таком месте станет лучшей инвестицией в собственный комфорт и собственное будущее. Покупайте квартиру сегодня, чтобы стать обладателем элитной недвижимости в экономическом сердце престижного района завтра!
Купить квартиру в готовом доме
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
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Многофункциональный комплекс
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Спешите купить квартиру по старым ценам! Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!
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