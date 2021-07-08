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Протасевич рассказал о своей жизни под домашним арестом
08.07.2021 09:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Создатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, задержанный во время экстренной посадки рейса Ryanair в Минске,
Вчера стало известно, что Роман Протасевич начал вести Twitter. «Я потихонечку возвращаюсь в жизнь в интернете», -
Подписчики блогера поинтересовались, как он проводит время и где его девушка София Сапега.
«Я все же под домашним арестом, так что гулять мне нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам. …Живу ведь я не в Минске, а в частном доме загородом. Гулять по двору и лужайке можно», - ответил Роман, добавив, что живет в одной комнате с Софией и «товарищ майор живет этажом ниже».
Протасевич отметил, что поддерживает связь со своими родителями, и ответил на вопрос, применялись ли к нему пытки в СИЗО КГБ Беларуси:
«По поводу пыток. Еще раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации».
Парень говорит, что письма к нему в СИЗО приходили, но их было не очень много.
Напомним, о переводе под домашний арест Романа Протасевича и Софии Сапеги
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Создатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, задержанный во время экстренной посадки рейса Ryanair в Минске, рассказал, как и...
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