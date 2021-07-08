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Протасевич рассказал о своей жизни под домашним арестом

08.07.2021 09:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Создатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, задержанный во время экстренной посадки рейса Ryanair в Минскерассказал, как и где он отбывает домашний арест, а также упомянул о Софии Сапеге.

Вчера стало известно, что Роман Протасевич начал вести Twitter. «Я потихонечку возвращаюсь в жизнь в интернете», - сказал арестованный.

Подписчики блогера поинтересовались, как он проводит время и где его девушка София Сапега.

«Я все же под домашним арестом, так что гулять мне нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам. …Живу ведь я не в Минске, а в частном доме загородом. Гулять по двору и лужайке можно», - ответил Роман, добавив, что живет в одной комнате с Софией и «товарищ майор живет этажом ниже».

Протасевич отметил, что поддерживает связь со своими родителями, и ответил на вопрос, применялись ли к нему пытки в СИЗО КГБ Беларуси:

«По поводу пыток. Еще раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации».

Парень говорит, что письма к нему в СИЗО приходили, но их было не очень много.

Напомним, о переводе под домашний арест Романа Протасевича и Софии Сапеги стало известно утром 25 июня. Для семей и адвокатов задржанных произошедшее стало неожиданностью. Сообщалось, что после задержания во время принудительной посадки рейса Ryanair в Минске Протасевич и Сапега находились в СИЗО КГБ, а под домашним арестом - в съемных квартирах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Создатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, задержанный во время экстренной посадки рейса Ryanair в Минске, рассказал, как и...
 
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