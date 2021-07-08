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Обновленный офис Банка ВТБ (Беларусь) открылся в Мозыре

08.07.2021 10:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля в Мозыре состоялась торжественная церемония открытия обновленного офиса Банка ВТБ (Беларусь). Новый офис расположился по адресу: ул.Притыцкого, 27. Ленточку в торжественной обстановке перерезали заместители председателя правления банка Ольга Атапович и Андрей Артышко, директор региональной дирекции Гомельской области Александр Хрущев, а также руководитель офиса банка в Мозыре Мария Дегтярева.

В новом отделении оборудованы зоны для обслуживания частных лиц и корпоративных клиентов. Сотрудники банка предоставят профессиональную консультацию, помогут оформить банковские продукты, окажут помощь в подключении онлайн-сервисов для пользования услугами банка дистанционно.

Офис в Мозыре стал первым в Беларуси, где использована обновленная концепция интерьера. В отделении используются новые дизайнерские приемы и решения по планировке помещений.

"Гомельская область – регион с высокой финансовой активностью, и открытие обновленного офиса банка в одном из крупнейших его городов позволяет обеспечить широкий доступ к финансовым услугам. Мы продолжаем не только совершенствовать наши дистанционные сервисы, но и модернизируем отделения ВТБ для тех, кому важно обращаться за консультацией непосредственно в офис. Мы стремимся находить оптимальные решения для каждого клиента, а также предоставлять высококачественный сервис", – отметила заместитель председателя правления банка Ольга Атапович.

"Выбор местоположения для переезда офиса отнюдь не случаен. Новое отделение находится в центре города, рядом располагается множество торговых помещений и мест притяжения горожан. Расположение позволит большему числу жителей Мозыря воспользоваться полным спектром банковских услуг и сделает банк еще ближе к клиентам", – комментирует начальник дополнительного офиса №102 (Мозырь) Мария Дегтярева.

Сегодня региональная сеть Банка ВТБ насчитывает четыре региональные дирекции и 22 дополнительных офиса по всей стране. Кредитные центры банка работают более чем в 50 городах республики.

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Офис в Мозыре стал первым в Беларуси, где использована обновленная концепция интерьера. В отделении используются новые дизайнерские приемы и решения по...
 
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