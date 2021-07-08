Правительство урегулировало вопросы совместного домовладения

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство приняло меры по реализации закона от 4 января 2021 года №78-З, которым в новой редакции изложен закон о совместном домовладении. Это предусмотрено постановлением Совмина от 2 июля 2021 года №384, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В частности, документом утверждены положения о порядке уплаты обязательных платежей в отношении общего имущества совместного домовладения в случае расположения в нежилом капитальном строении (здании, сооружении) жилых изолированных помещений, а также о порядке проведения местным исполнительным и распорядительным органом либо уполномоченной им организацией открытого конкурса по выбору уполномоченного лица. Кроме того, утверждены положения о порядке формирования и ведения государственного реестра организаций, которые могут выступать уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Помимо этого, установлены перечень дополнительных услуг, связанных с обслуживанием общего имущества совместного домовладения в нежилом капитальном строении, а также требования к содержанию и порядку заполнения бюллетеней для голосования на общем собрании участников совместного домовладения и на общем собрании членов товарищества собственников.

Правовым актом также предусмотрено внесение изменений в ряд постановлений Совета Министров, в том числе от 4 марта 2015 года №161 "Об утверждении типового договора о совместном домовладении и типового устава товарищества собственников".

Что касается договоров о совместном домовладении, заключенных до вступления в силу постановления №384, то они должны быть приведены в соответствие (в шестимесячный срок с 8 июля 2021 года) с типовым договором о совместном домовладении, утвержденным постановлением Совмина от 4 марта 2015 года №161 (в редакции постановления №384).

Вопросы применения данного правового акта поручено разъяснять Государственному комитету по имуществу (в пределах его компетенции).

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-