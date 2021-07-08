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Борьба с инвазивными растениями. Площади, где растет борщевик, в Минской области - одни из самых больших по стране. Всего зарегистрировано около 700 га растения-вредителя, из них более половины - на сельскохозяйственных землях. Напомним, растение опасно тем, что его сок при попадании на кожу вызывает серьезные ожоги. Кроме того, борщевик быстро разрастается.





Вячеслав Головач, начальник участка УП "Зеленстрой Ленинского района г. Минска":





На сегодняшний день борьба происходит двумя методами: это комбинированный, где есть борщевик переросший, мы его сперва скашиваем, а потом обрабатываем химией, и чисто химический способ. По-другому борщевик уничтожить в принципе невозможно. Лет 7 назад, когда начиналась эта борьба, то по микрорайону Лошица у нас официально числилось порядка 80 га борщевика, а сегодня у нас порядка 6 га осталось.





Семена борщевика остаются в почве до 10 лет.

Поэтому обработку территорий специалисты проводят каждое лето. Заросли растений-вредителей чаще всего встречаются по берегам водоемов и обочинам дорог, лесным полянам и дачным участкам. Поэтому следует подходить к выбору места для отдыха осторожно.





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