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А. Швед: У нацизма и геноцида нет срока давности

08.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У нацизма и геноцида нет срока давности. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил Генеральный прокурор Беларуси. Андрей Швед в эти дни участвует в конференции руководителей прокуратур европейских стран в Санкт-Петербурге. 

А. Швед: Между нацизмом и попыткой совершения цветной революции в Беларуси есть прямая связь

Сейчас наша генеральная прокуратура проводит масштабное расследование геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Уже опрошено более 4000 живых свидетелей, и эта работа продолжается. Причем речь не только о свидетелях, проживающих на территории Беларуси, но и всего постсоветского пространства. Сейчас специальная следственная группа ведет сбор информации, где эти лица проживают, чтобы успеть их допросить, задокументировать показания и затем представить их в международный трибунал. 


Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:


В свое время было обозначено о том, что мы примем все усилия к розыску нацистских преступников. Сегодня таких лиц установлено более 400 в десятках стран мира. Отсюда и география правовых документов. Сегодня они либо ушли, либо готовятся в десятки стран мира, потому что нацистские преступники, нацизм и геноцид не имеют срока давности. Лица должны понести заслуженную ответственность. Поэтому мы готовим все необходимые материалы для направления в компетентные управления юстиции вот этих стран для того, чтобы они провели процессуальные действия с нацистскими преступниками и их пособниками, еще живыми, и решили вопрос об их ответственности. 


"Либо в соответствии с национальным законодательством, либо выдали нам. Конечно, это маловероятно, но исключать этого нельзя, либо это будет объектом разбирательства международного трибунала", - добавил прокурор.


О масштабном расследовании геноцида белорусского населения в годы войны, новых уголовных делах и сотрудничестве прокуратур Беларуси и России в профилактике киберпреступлений - интервью Андрея Шведа нашему телеканалу смотрите в это воскресенье в итоговой программе "Главный эфир".



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У нацизма и геноцида нет срока давности. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил Генеральный прокурор Беларуси. Андрей Швед в эти дни участвует в...
 
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