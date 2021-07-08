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День покровителей семьи, любви и верности - православная церковь чтит святых Петра и Февронию

08.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православная церковь сегодня чтит святых Петра и Февронию. Памятная дата связана с супружеской парой, которая стала образцом семейных отношений, любви и верности. По преданию, святая чета стойко и с любовью переносила все испытания, выпавшие на их долю. На склоне лет Петр и Феврония вместе приняли монашеский постриг и скончались в один день. История жизни святой пары пришла из памятника древнерусской литературы. 

Праздник в честь святых супругов установлен в 2008 году, его отмечают в сорока странах по всему миру.


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Православная церковь сегодня чтит святых Петра и Февронию. Памятная дата связана с супружеской парой, которая стала образцом семейных отношений, любви и верности....
 
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