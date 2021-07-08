|
10 июля в честь своего 85-летия ГАИ готовит масштабный праздник в разных городах Беларуси
08.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабный праздник ожидает белорусов в субботу. Госавтоинспекция в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит концерты, игровые зоны для взрослых и детей и грандиозное шоу!
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный праздник ожидает белорусов в субботу. Госавтоинспекция в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит концерты, игровые зоны для взрослых и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)