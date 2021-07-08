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Постановление Совмина - несовершеннолетним в Беларуси не будут продавать энергетики
08.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несовершеннолетним в нашей стране не будут продавать энергетики - сегодня вступает в силу постановление Совета министров, в нем расширен перечень товаров, которые нельзя продавать подросткам.
До 18 лет также запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки с содержанием спирта не более 7 %, пиво, сигареты и никотиносодержащие изделия, а также вейпы.
В запрещенные для продажи несовершеннолетним также попала эротическая продукция, игральные карты, пневматическое и метательное оружие.
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Несовершеннолетним в нашей стране не будут продавать энергетики - сегодня вступает в силу постановление Совета министров, в нем расширен перечень товаров, которые...
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