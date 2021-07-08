Постановление Совмина - несовершеннолетним в Беларуси не будут продавать энергетики

Источник материала: БT

Несовершеннолетним в нашей стране не будут продавать энергетики - сегодня вступает в силу постановление Совета министров, в нем расширен перечень товаров, которые нельзя продавать подросткам.

До 18 лет также запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки с содержанием спирта не более 7 %, пиво, сигареты и никотиносодержащие изделия, а также вейпы.

В запрещенные для продажи несовершеннолетним также попала эротическая продукция, игральные карты, пневматическое и метательное оружие.



