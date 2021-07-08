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М. Пискорский: Беларусь прекрасно справится с европейскими санкциями
08.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Благодаря той политике, которая проводилась руководством Беларуси, санкции не станут большим препятствием в экономическом развитии страны. Таким мнением поделился польский политолог Матеуш Пискорский. Именно многовекторность и честное партнерство со многими другими странами дает белорусам много возможностей, несмотря на давление Запада.
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Благодаря той политике, которая проводилась руководством Беларуси, санкции не станут большим препятствием в экономическом развитии страны. Таким мнением...
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