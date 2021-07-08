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Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации

08.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства информации.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики...
 
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