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Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации
08.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства информации.
"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by.-0-
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"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики...
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