Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства информации.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by.-0-