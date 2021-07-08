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До 34 градусов жары ожидается в Беларуси 9 июля
08.07.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 34 градусов
В пятницу будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.-0-
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Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.-0-
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