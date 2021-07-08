Пренебрежение правилами техники безопасности - главная причина несчастных случаев - ФПБ

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пренебрежение элементарными правилами техники безопасности становится главной причиной несчастных случаев. Об этом свидетельствуют результаты мониторингов, которые профсоюзные специалисты проводят ежегодно во время уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Основные моменты, на которые обращается внимание в ходе посещения хозяйств, - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, вопросы организации доставки горячего питания и питьевой воды, состояние и наличие санитарно-бытовых помещений и душевых. Особое внимание тем организациям, в которых в прошлом году были зафиксированы нарушения.

Так, в 2020 году только техинспекция труда ФПБ проверила более 150 сельскохозяйственных организаций. Во время уборочной кампании было зафиксировано 1215 нарушений законодательства об охране труда и приостановлена эксплуатация 54 единиц неисправного оборудования.

"Необходимо отметить, что АПК по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. Только с начала года тяжело травмированы 49 работников, погибли на производстве 9 человек. К сожалению, мы видим, что из года в год трагические истории повторяются. Например, в Минской области при работе с ударным инструментом работник был без средств индивидуальной защиты, в результате чего получил серьезную травму отлетевшим осколком. В Витебской области механизатор ремонтировал технику при заведенном двигателе. Как следствие - ногу работника затянуло в питающий аппарат. К сожалению, такие примеры не редкость, - рассказал главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Жатва - буквально горячая пора. Тот ритм и напряжение, в котором работают люди, и зачастую гонка за результатом могут привести к печальным последствиям. В таких условиях и сами работники, и ответственные за это специалисты пренебрегают элементарными правилами техники безопасности. Поэтому человеческий фактор остается одной из главных причин несчастных случаев".

В связи с этим продолжаются мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда в АПК на протяжении всей уборочной кампании. "Наша задача проверить условия, в которых работают люди, принципиально оценить выявленные нарушения и принять все необходимые меры по их устранению", - отметил главный техинспектор.

На сегодняшний день уже выявлено несколько предприятий, где не функционируют санитарно-бытовые помещения, не в полном объеме работники обеспечены спецодеждой и обувью. Также не все единицы техники обеспечены аптечками и огнетушителями. А в некоторых организациях и вовсе нет инженеров по охране труда. Каждый из этих факторов может стать роковым, поэтому задача технической инспекции вовремя сообщить нанимателю о нарушениях, чтобы избежать несчастных случаев.

Отметим, что профсоюзные организации во всех регионах не только проверяют условия труда тружеников АПК, но и активно подключаются к решению актуальных для участников жатвы вопросов. Например, для 8 сельхозпредприятий разных районов Гродненской области профсоюзами были закуплены и переданы в хозяйства микроволновые печи, электрочайники, холодильник, комплекты нержавеющей посуды и другое. В Минской области профсоюзные организации помогли отремонтировать комнаты отдыха и дополнительно оборудовать их приборами для поддержания комфортной температуры и просушивания спецодежды.

В поле зрения профсоюзов также соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности. По результатам проверок техническая инспекция труда выдает нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. Об их устранении они будут обязаны информировать техническую инспекцию труда ФПБ.

В ФПБ напомнили, что продолжает свою работу телефон горячей линии Федерации профсоюзов - 8 (017) 203-90-48, по которому можно сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда. Техническая инспекция готова выехать на место и проверить информацию по каждому обращению.-0-