|
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
08.07.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля в минском Marriott Hotel издательская группа "Дело" провела прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса "Человек дела - 2021".
Основатель конкурса "Человек Дела", директор и главный редактор издательской группы Дело Виктор Жук
Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса - те, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. За время своего существования (конкурс проводится с 1996 года) звания "Человек дела" удостоены уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.
Заместитель Председателя совета развития предпринимательства при совете министров РБ Павел Топузидис и Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец
В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправились сразу восемь почетных дипломов и призов - композиций "На коне!" известного белорусского скульптора С. Гумилевского.
Награды конкурса
Как и в предыдущие годы, все лауреаты "Человек дела - 2021" видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса - герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Максм Крупейченко
В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, председатель совета директоров ООО "Табак-Инвест", заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Беларуси Павел Топузидис, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, представители концерна "Белгоспищепром", "Белэнерго", Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.
Лауреаты конкурса "Человек дела - 2021":
в номинации "За существенный вклад в развитие рынка страховых услуг в РБ" - генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" Сергей Якубицкий
в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере продовольствия" - генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов
Лауреат конкурса Олег Иванов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов и Первый зам Председателя концерна Белгоспищепром Генрих Чернях
в номинации "За активное содействие развитию агросектора Беларуси" - председатель СПК имени Деньщикова Василий Свирид
в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси" - директор ОАО "Витебский ЛВЗ "Придвинье" Александр Гордиенко
Лауреат конкурса Александр Гордиенко
в номинации "За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси" - директор УЧПП "КУВО" Владимир Кульбенков
в номинации "За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель" - учредитель ПЧУП "Виктория" Юрий Плаксин
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Юрий Плаксин
в номинации "За успешное применение новых технологий и методов управления" - директор ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" Владимир Кисель
в номинации "За успешное применение новых технологий в сфере информатики" - директор ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест" Максим Хведченя
в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики" - генеральный директор ОАО "Белэнергоремналадка" Сергей Крамаренко
в номинации "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях" - директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов
Лауреат конкурса Николай Цыкунов и заместитель начальника управления автомобильной промышленности и металлургии Министерства промышленности Юрий Барухин Юрий Аркадьевич
в номинации "За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства" - генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц
Лауреат конкурса Пётр Арушаньянц
в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере поставок металлопродукции" - генеральный директор компании ООО "МеталлОптСбыт" Максим Крупейченко
Подробнее - на сайте
Фото Виктора Драчева
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса - те, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)