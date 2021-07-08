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Начальник Витебской таможни упрекнул ЕС в недостаточном соблюдении международных обязательств

08.07.2021 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европейского союза больше обеспокоены своей безопасностью, чем соблюдением международных обязательств. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Витебской таможни Павел Лобачев в кулуарах церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Лобачев отметил, что Витебская таможня несет службу на границе с двумя государствами - Литвой и Латвией. Кроме того, в зоне ее ответственности находится граница с Россией. Такое положение дел он назвал одной из особенностей витебского региона.

"Наше государство очень много вкладывает в инфраструктуру пограничных пунктов пропуска, чтобы была обеспечена безопасность транзитных потоков, в том числе борьба с наркотрафиком. За последние 5 лет Витебская таможня изъяла более полутора тонн наркотических средств, которые в основном перемещались с территории Европейского союза. Что, наверное, все-таки говорит о том, что Европейский союз уделяет больше внимания своей безопасности, чем исполнению тех международных договоренностей, которые мы все должны соблюдать для обеспечения безопасности общего мира и населения", - сказал начальник Витебской таможни.

По его словам, в мае на границе с ЕС было изъято 330 кг гашиша. "Это говорит само за себя, - заметил Павел Лобачев. - К сожалению, Европейский союз защищает в первую очередь то, что движется к нему. А то, что выезжает, - перемещается в достаточно свободной форме".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Павел Лобачев отметил, что Витебская таможня несет службу на границе с двумя государствами - Литвой и Латвией. Кроме того, в зоне ее ответственности находится...
 
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