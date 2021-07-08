Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно - Мицкевич

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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно с учетом современных реалий, заявил во время заседания круглого стола на тему "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ" заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно с учетом современных реалий. В настоящее время в Беларуси действуют около 5 тыс. садоводческих товариществ, объединяющих более 500 тыс. садоводов, и это очень большое количество. А если еще сюда добавить членов семей, то мы выйдем за цифру примерно в 1,5 млн", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, на сегодняшний день правовые отношения в садоводческих товариществах регулируются рядом нормативных актов, которые во многом носят устаревший характер и не решают целый ряд вопросов, возникающих на практике. "Имеют место многочисленные и длящиеся годами конфликты с участием членов и руководства садоводческих товариществ, следствием которых нередко становятся противозаконные действия, обращения в органы внутренних дел, прокуратуры, местные органы власти и суды. Востребованным является решение вопросов, связанных с обеспечением возможности постоянной регистрации в садовых домах, если они соответствуют требованиям жилого помещения, созданием инфраструктуры, необходимой для обеспечения постоянного проживания граждан, обеспечением энергоснабжения с учетом современных требований и другие. Именно для урегулирования возникающих ситуаций депутатами было инициировано создание межведомственной рабочей группы, задачами которой было выявление узких мест в законодательстве, не позволяющих обеспечить эффективное функционирование садовых товариществ, обеспечение прав и законных интересов граждан", - отметил зампредседателя.

Валерий Мицкевич подчеркнул, уже сегодня можно констатировать определенный положительный эффект от работы группы.

"Уполномоченные органы начали анализ действующих норм законодательства. С участием депутатов Палаты представителей выработана концепция правового механизма, который призван обеспечить возможность перевода садовых домиков, соответствующих установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения участков, а также в перспективе трансформацию либо интеграцию садоводческих товариществ в населенные пункты", - сказал он.

На круглом столе обсуждаются предлагаемые в рамках подготовленного Министерством экономики с учетом предложений депутатов проекта указа Президента "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" новации, касающиеся предоставления гражданам возможности перевода садовых домиков в статус жилых домов, трансформации в перспективе садоводческих товариществ в населенные пункты, в том числе путем присоединения садоводческих товариществ к существующим населенным пунктам, а также предоставления возможности выхода отдельных членов из состава садовых товариществ (с сохранением обязанности участия в содержании и дальнейшем развитии инфраструктуры товарищества).

В работе круглого стола принимают участие парламентарии, представители Администрации Президента, руководство Министерства экономики, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, Национального центра правовой информации, областных и Минского городского исполнительных комитетов, Аппарата Совета Министров, члены садовых товариществ и другие заинтересованные.-0-